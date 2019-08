La tercera temporada de «13 reasons why» arriba a Netflix

La plataforma de streaming Netflix ha estrenat avui la tercera temporada de 13 reasons why. La nova tanda d'episodis de la sèrie, que ja no tindrà Katherine Langford com a protagonista, seguirà de nou els alumnes de Liberty High, els quals intentaran esbrinar qui s'amaga rere l'assassinat de Bryce Walker, l'antagonista de la ficció.

La primera temporada, que detallava els motius del suïcidi de Hannah Baker, va ser polèmica i va obrir el debat sobre la depressió i el suïcidi adolescent. Netflix ha retirat recentment l'escena de la mort de la protagonista, després de rebre queixes per la seva cruesa.

«Havíem explicat tota la història de la Hannah i calia fer un nou gir a la sèrie», va explicar Justin Prentice (Bryce) a The Hollywood Reporter sobre l'assassinat del seu personatge. «La tercera temporada, sens dubte, té un ambient i una sensació diferents de les dues primeres temporades, però encara té els mateixos elements gratificants. Encara fa molta incidència en els problemes de la societat».

La segona temporada criticava les mancances del sistema judicial americà, així com la falta de control que hi ha respecte a les armes als instituts. El personatge de Prentice va obtenir només en tres mesos llibertat condicional després de provar-se que havia violat més d'una companya d'institut (inclosa Hannah Baker). La nova temporada es reprendrà vuit mesos després del tiroteig fallit de la darrera entrega.