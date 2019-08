Disney+ cancel·la la sèrie sobre els malvats clàssics que preparava

La plataforma d'entreteniment Disney+ ha cancel·lat Book of Enchantment, la sèrie sobre els malvats de Disney que estava preparant des de feia mesos. La ficció s'hauria basat en la novel·la Villanos de Serena Valentino i ja comptava amb un episodi pilot, creat per Michael Seitzman ( Quantico).

El motiu de la cancel·lació, segons apunta Deadline, és que el to de la sèrie és molt més fosc del que es podria esperar per a una plataforma destinada sobretot al públic infantil. Això no obstant, Disney ja havia invertit tretze setmanes a intentar canviar el guió de la sèrie, que hagués explicat l'origen de personatges com Malèfica. L'elevat pressupost del projecte també ha influït en la cancel·lació.

Fins ara, s'hi haurien invertit més de quatre milions de dòlars i també s'haurien buscat les localitzacions per començar a rodar el maig de 2020. Tanmateix, encara que de moment Book of Enchantment no vegi la llum, la productora ABC Studios en continua tenint els drets.

La notícia s'ha donat a conèixer poc abans de la celebració de l'Expo D23, en la qual Disney+ presentarà part de les seves sèries. D'entre les ficcions confirmades, destaquen: The Mandalorian, la primera basada en la saga Star Wars; Loki i WandaVision, ambdues pertanyents a la fase 4 de l'Univers Cinematogràfic de Marvel; i High School Musical: The Musical, que suposarà l'expansió de la famosa pel·lícula de Disney Channel.