La ficció d'HBO «Ballers» no continuarà després de la cinquena temporada

Dwayne Johnson va anunciar ahir que la cinquena temporada de Ballers, que s'estrena la matinada de diumenge a dilluns a HBO, serà l'última entrega de la reeixida comèdia. L'actor, també conegut com The Rock, va agrair el suport rebut per parts dels seguidors de la sèrie.

Segons apunta Entertainment Weekly, el motiu del final de la sèrie podria ser la manca d'espai a l'agenda de Johnson i de John David Washington, l'altre protagonista. Ballers segueix Spencer Strasmore (Johnson), un exjugador de l'NFL, que després d'arruinar-se es converteix en assessor financer per assegurar que no els passarà el mateix a la nova generació d'atletes.