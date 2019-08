Preparen una sèrie basada en la pel·lícula de 2001 «Serendipity»

La cadena nord-americana NBC està desenvolupant una sèrie basada en la pel·lícula Serendipity (2001). El projecte prové de Miramax Television, la productora cinematogràfica que ja va produir el film protagonitzat per John Cusack i Kate Beckinsale. Jonny Umansky escriurà i executarà el projecte. Serendipity tractarà d'una parella, Harry i Clare, que s'enamoren al llarg d'una nit fatídica, se separen per una sèrie de circumstàncies i després passen anys intentant tornar-se a trobar. Umansky va escriure la pel·lícula de Nickelodeon Legends of the Hidden Temple (2016), així com el drama de detectius Conway la temporada passada, també a NBC.