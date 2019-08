«This is art» mostra aquesta nit com posar-se en la pell dels altres

Aquesta nit, a les 21.55, TV3 emetrà un nou episodi de This is Art. Ramon Gener condueix l'espectador per mons reals i imaginaris per reflexionar sobre la vida i l'art, però, per damunt de tot, per reflexionar sobre un mateix. L'art encarna moltes emocions, però, sobretot, és empatia. Ajuda a sentir el que senten els altres i a posar-se en la seva pell. Així, es podrà veure com l'empatia es va convertir en l'ànima de les pintures de Giotto o Jean-François Millet i en part fonamental de personatges com Quasimodo, el geperut protagonista de la novel·la del francès Victor Hugo. Rubens, Van Dyck o Sofonisba Anguissola són altres artistes que van descobrir que, gràcies a aquesta emoció, un simple retrat podia arribar a tancar l'essència d'un rei.

L'empatia en l'art, a més, pot ser un fil invisible a través del temps que uneix les pintures d'El Greco amb Picasso, Cézanne o William Blake. El fotògraf Samuel Aranda, guardonat amb el World Press Photo, revelarà com és de necessari que una instantània desperti i serveixi per enderrocar barreres amb aquell que la contempla. Una idea, la de buscar la catarsi en l'espectador amb l'empatia, que també és present en l'òpera Pagliacci.

Així, en aquest capítol s'aprendrà que, en definitiva, l'art és una porta oberta a l'empatia, una oportunitat indiscutible per no deixar indiferent, sentir el que altres senten i viure el que altres viuen.