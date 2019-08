Movistar+ estrenarà «En el corredor de la muerte» el 13 de setembre

Movistar+ estrenarà la sèrie original En el corredor de la muerte el pròxim 13 de setembre. La ficció està basada en la història real de Pablo Ibar (interpretat per Miguel Ángel Silvestre), l'espanyol-americà declarat culpable d'un triple assassinat que va tenir lloc a Florida el 1994. En el que va ser el quart judici per Ibar, el jurat va arribar al veredicte unànime dels sis càrrecs que pesaven en contra seu. Ibar va ser condemnat a cadena perpètua, tot i que no es van aportar noves proves concloents. La sèrie consta de 4 episodis de 50 minuts i està dirigida per Carlos Marqués-Marcet. El pròxim 4 de setembre es presentarà al FesTVal de Vitòria-Gasteiz.