El film «Mi hermano persigue dinosaurios» serà al festival de Venècia

Mi hermano persigue dinosaurios, la pel·lícula catalanoitaliana amb participació de TV3, es presentarà al Festival de Venècia, que a partir de demà i fins al 7 de setembre celebra la seva 76a edició. El film, dirigit per Stefano Cipani i interpretat per Alessandro Gassman, Isabella Ragonesse, Rossy de Palma i Pepa López, entre d'altres, es presentarà en tres projeccions diferents dins la secció especial Le giornate degli autori del festival, que es faran a partir del dia 2 de setembre. La pel·lícula es basa en la novel·la de Giacomo Mazzariol, que explica la història de dos germans, un d'ells amb síndrome de Down, que es convertirà en superheroi a ulls de l'altre.