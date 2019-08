Viola Davis serà Michelle Obama a la sèrie «First Ladies»

L'actriu Viola Davis, protagonista de Cómo defender a un asesino, interpretarà Michelle Obama a First Ladies, la sèrie que Showtime està preparant. Davis també serà productora executiva de la ficció, que serà escrita per Aaron Cooley (autor de les novel·les Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood).

First Ladies situarà la seva trama a l'ala oriental de la Casa Blanca, on algunes de les primeres dames han jugat papers clau per al desenvolupament dels Estats Unit i sempre d'amagat de l'ull públic. La primera temporada de la sèrie explorarà la vida personal i política d'Eleanor Roosevelt, Betty Ford i Michelle Obama.

La primera idea de la sèrie va tenir-la Cathy Schulman, també productora, en llegir un esboç que Cooley havia escrit sobre Lady Bird Johnson. Welle Entertainment, l'empresa que Schulman encapçala, es dedica a la producció de continguts encapçalats per personatges femenins. D'acord amb la missió de la productora, la sèrie oferirà un recorregut per les presidències dels Estats Units sempre des dels ulls de les primeres dames.

Davis és també protagonista de Cómo defender a un asesino, que estrenarà la seva sisena i última temporada aquesta tardor. El seu marit, Julius Tennon, i ella (JuVee Productions) han produït també un documental, Emanuel, sobre la massacre de persones de color a l'església de Charleston.