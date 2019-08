«La Peste» torna a Movistar+ a partir del 15 de novembre

Movistar+ va anunciar ahir que la segona temporada de La Peste s'estrenarà el pròxim 15 de novembre. La nova entrega constarà de 6 episodis de 45 minuts de durada. Rafael Cobos és el showrunner d'aquesta segona temporada; els dos primers episodis han estat dirigits per Alberto Rodríguez i els restants quatre, per David Ulloa.

Si la pesta de la primera temporada era una metàfora de l'ésser humà, en la segona temporada la pesta és el crim organitzat: l'amenaça soterrada del gremi dels lladres que controlen la ciutat

La segona tanda d'episodis de La Peste manté les dimensions de producció de la primera. Rodada íntegrament a Andalusia i, en la seva major part, en escenaris naturals, ha generat un impacte en la indústria de més de 500 llocs de treball directes de professionals del sector sumats a la participació de més de 2.000 figurants, segons informa l'empresa audiovisual.

Com explica Cobos, «a la primera temporada ens endinsem en l'univers de La Peste a través de la mirada de Mateo, gairebé un heroi renaixentista, i la Sevilla que vam descobrir en la sèrie la vam veure a través dels ulls d'un malenconiós».

L'argument comença lluny de Sevilla, al Nou Món, on Mateo (Pablo Molinero) rep una carta de Teresa (Patricia López Arnaiz). Valerio (Sergio Castellanos) està amenaçat de mort per la Garduña i li demana que torni per ajudar-lo: la seva vida corre perill.