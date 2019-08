La cinquena temporada d'«Outlander» s'estrenarà el 16 de febrer

La cadena per cable americana Starz va confirmar ahir que la cinquena temporada d' Outlander arribarà el pròxim 16 de febrer. A Espanya ho farà a través de Movistar+, un dia més tard. Els encarregats de donar la notícia van ser els protagonistes de la ficció històrica, Caitriona Balfe i Sam Heughan, a través dels seus comptes d'Instagram. Els dos actors van lamentar que els fans hagin hagut d'esperar més d'un any per la nova temporada. Els episodis es basaran en la cinquena novela de Diana Gabaldon, La cruz ardiente.