Catalunya Ràdio presenta els canvis de la temporada 2019-2020

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va presentar divendres, a l'estudi 2 d'iCat, les principals novetats de la temporada 2019-2020 de la ràdio pública. Gordillo ha explicat que la nova temporada «situa l'oient al centre de la programació i orienta els continguts per potenciar la proximitat, donant-los molt més protagonisme».

Les «prestacions tecnològiques» que presenta Catalunya Ràdio aquesta temporada, amb nou estudi 2 d'iCat renovat tecnològicament i amb una skill pròpia a l'assistent de veu Alexa d'Amazon, permetran, segons Gordillo, «avançar de manera rellevant cap a la ràdio visual, per connectar amb els nous oients, que ja són també usuaris».

Un dels canvis de la temporada afecta l' Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia, que passa de tres a dues hores de durada, de 4 a 6 de la tarda. Quant als caps de setmana, se'ls afegeix Les dones i els dies, un programa amb un marcat «caràcter reivindicatiu i històric», que neix amb la voluntat de «posar a la ràdio el que se sent al carrer des de fa temps, que les dones han estat invisibilitzades», segons va declarar Montse Virgili, que el dirigirà i presentarà. Una altra de les novetats és el programa Adolescents iCat, d'iCat, que passa de setmanal a diari i a tenir també franja a Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres a les 00.30. El continuaran presentant Roger Carandell, Juliana Canet i Sir Joan.

L'arribada de l'espai d'humor Alguna pregunta més?, amb Xavi Cazorla, Ernest Codina i Joel Díaz, a les tardes de Catalunya Ràdio és també un dels canvis de la temporada. De dilluns a divendres, de sis a set, l' APM? transformarà el drama diari de l'actualitat en una hora de comèdia, amb un equip al qual se sumen també Elisabet Espuny, Ana Polo, Gerard Jubany, Jair Domínguez i en Peyu.

Pel que fa a l'informatiu de la nit, passarà a dir-se Catalunya nit i tindrà com a presentadors el tàndem format per Kílian Sebrià i Laura Rosel. Sebrià va explicar que la primera hora seria més informativa. Rosel, que s'ha mostrat «molt orgullosa» d'unir-se al servei públic de Catalunya Ràdio, ha assegurat que la segona hora «serà per explicar i analitzar l'actualitat amb els que millor la coneixen, els periodistes». «Lluitarem contra la mentida amb nocturnitat i farem una rebel·lia a les ones cada dit», ha promès Kílian Sebrià.