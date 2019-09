La 2 estrena la sèrie «Genius: Picasso», amb Antonio Banderas

La 2 estrena avui a les 22.00 h la sèrie Genius: Picasso. Antonio Banderas n'és el protagonista i va estar nominat a l'Emmy i al Globus d'Or al millor actor per la seva interpretació del pintor Pablo Picasso. L'estrena serà doble i cada dilluns s'emetran dos dels deu episodis que componen la sèrie original de National Geographic. Durant la temporada, es repassa la trajectòria professional de l'artista, així com la seva vida privada. Es posa l'enfoc tant en la seva influència en el món artístic com en les mogudes relacions personals que va mantenir.

Quant al repartiment, el protagonista està acompanyat per Alex Rich, que interpreta la versió jove de Picasso, Samantha Colley i Johnny Flynn. Els actors van rodar la sèrie en diferents localitzacions europees en què Picasso va deixar la seva empremta. Una d'elles és França, on el pintor va compartir un vincle personal amb algunes de les figures més avantguardistes de l'època, com Jean Cocteau, Coco Chanel o Henri Matisse.

National Geographic ja prepara la tercera temporada de la sèrie, després d'haver explorat la vida de Picasso i també la d'Einsten. La pròxima protagonista serpa la cantant nord-americana Aretha Franklin, que va morir l'estiu del 2018. En un primer moment la cadena va optar per centrar la ficció en l'escriptora Mary Shelley, l'autora de Frankenstein, però va acabar rebutjant-ne el guió per no adaptar-se bé a la televisió.