Rosa María Molló serà la nova presentadora de l'espai «Informe Semanal»

La periodista Rosa María Molló torna a Televisió Espanyola per presentar el veterà programa Informe Semanal a partir del pròxim dissabte, 7 de setembre. Així ho ha comunicat la corporació, que explica que des de gener treballa en l'àrea de Transformació Cultural i Projectes Estratègics d'RTVE, encarregada d'establir noves dinàmiques a la plantilla de la corporació. Després de la sortida de Pilar García Muñiz, que ha deixat la cadena pública després de fitxar per la Cope, on col·laborarà amb Carlos Herrera, TVE ja té substituta. Molló va ser corresponsal de TVE, i fa vint anys que treballa a la corporació, on va començar a RNE dirigint i presentant programes informatius.