Eurovisió multarà Islàndia per haver mostrat la bandera de Palestina a Israel

Tot i els intents per evitar qualsevol al·lusió política en la darrera edició del festival Eurovisió, celebrada a Israel, els membres del grup Hatari, representants d'Islàndia, van alçar banderes palestines en el moment de la votació. El gest va ser aplaudit per molts però també va despertar moltes crítiques per part del Govern israelià. Ara, la Unió Europea de Radiofusió (EUR), organitzadora del certamen, ha decidit sancionar el país amb una multa econòmica que encara no ha estat notificada. No obstant això, el país nòrdic podrà seguir participant del festival de la cançó.