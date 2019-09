L'enginyer David Valcarce relleva Eladio Jareño com a director de TVE

L'enginyer David Valcarce serà el nou director de Televisió Espanyola, en substitució d'Eladio Jareño, i el periodista Enric Hernández assumirà la direcció d'Informació i Actualitat d'RTVE. Valcarce es posa al capdavant de TVE «amb el repte de donar resposta a la transformació tecnològica i operativa de l'empresa» i Hernández coordinarà la informació dels diferents canals, emissores i web, i impulsarà la digitalització d'RTVE, segons ha informat la corporació en un comunicat.

Així, Valcarce, de 62 anys i actual director d'Operacions de Televisió Espanyola, passa a ser el director de TVE; Enric Hernández, exdirector d' El Periódico de Catalunya, ocuparà la direcció d'Informació i Actualitat d'RTVE; i Víctor Sánchez es posarà al capdavant de l'àrea d'Operacions, uns nomenaments dels quals l'administradora provisional única, Rosa María Mateo, ja ha informat als Consells d'Informatius de RTVE.

Valcarce, enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid, arriba a la direcció de TVE «com un gran coneixedor de la realitat» de la televisió pública, on ha desenvolupat la seva carrera professional, segons ha explicat RTVE. Entre els seus reptes hi ha la modernització i adaptació a les noves necessitats tecnològiques i operatives.

Enric Hernández, de 50 anys, llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, assumeix el càrrec de director d'Informació i Actualitat, «figura que ja existeix en altres televisions públiques de referència, com la BBC», assenyala RTVE. La seva labor inclou la coordinació de la informació entre els diferents canals i emissores d'RTVE i la unificació de criteris entre informatius i magazins. La trajectòria professional d'Enric Hernández, que havia sonat com a possible director de l'ens públic fa uns mesos, s'ha forjat com a periodista i com a director, càrrec que va ocupar des de 2010 fins al maig del 2019 a El Periódico de Catalunya, rotatiu que actualment pertany a Prensa Ibérica, el mateix grup editorial de Diari de Girona.

Anteriorment, el 2009, Hernández havia estat director adjunt d' El País i responsable de la seva edició a Catalunya. Ha estat vinculat a RTVE com a analista de Los Desayunos i tertulià d'RNE. Entre el 1992 i el 2008, va ser cronista polític a Madrid per al diari Avui i El Periódico de Catalunya.