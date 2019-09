Lluís Canut entrevista avui Michael Laudrup a «Quan s'apaguin els llums» de TV3

TV3 emetrà aquesta nit, a partir de les 23.20 h, el sisè capítol de Quan s'apaguen els llums, el programa del Departament d'Esports de TV3 en què Lluís Canut conversa amb persones que han tingut una trajectòria destacada en el món de l'esport. En aquesta ocasió, Lluís Canut conversarà amb Michael Laudrup. El futbolista danès recordarà el seu passat com a blaugrana, així com el sonat fitxatge per l'etern rival, el Reial Madrid. «Com a persona, el pitjor dia de la meva vida va ser el del retorn al Camp Nou vestit de blanc», confessa Laudrup, qui també parlarà de la importància de Johan Cruyff en aquell mític dream team amb el qual es va proclamar campió d'Europa.