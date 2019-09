«En el corredor de la muerte» s'estrenarà el 13 de setembre

El divendres 13 de setembre s'estrena En el corredor de la muerte, la nova sèrie original de Movistar + que, protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre i dirigida per Carlos Marqués-Marcet ( Los días que vendrán), relata la història real de Pablo Ibar, l'espanyol que compleix cadena perpètua a Florida per un triple assassinat que assegura que no va cometre. Un crim pel qual Ibar, que durant 25 anys ha estat lluitant per demostrar la seva innocència, va arribar a estar condemnat a mort.

Després de la bona acollida que han tingut sèries com La Peste, El día de mañana o la més recent Hierro, el nou drama original de Movistar + és una minisèrie de quatre capítols de 50 minuts de durada basada en el llibre homònim de Nacho Carretero, autor de Fariña. El periodista i escriptor és, a més, al costat de Fran Navarro, Ramon Camps, Gemma R. Neira i Diego Sotelo, responsable de l'argument d'una ficció els guions de la qual es van escriure mentre arrencava l'últim judici contra Ibar.

Després de saltar a la fama amb Sin tetas no hay paraíso, triomfar amb Velvet i participar en sèries internacionals com Narcos o Sense8, l'actor torna a les sèries espanyoles per donar vida a Pablo Ibar durant els seus 25 anys a la presó. «He fet aquest treball d'interpretació des del màxim respecte», va afirmar Silvestre durant el rodatge de la sèrie des del mateix set en el qual es va recrear la cel·la del corredor de la mort en la qual Ibar va estar pres durant 16 anys.

L'odissea judicial d'Ibar, que té la doble nacionalitat espanyola i nord-americana i que actualment es troba en un centre de classificació al sud de Florida -el pas previ a ser destinat a la presó on complirà la cadena perpètua a la qual està condemnat- , va començar el 27 de juny de 1994 quan els cossos de Casimir Sucharski, propietari d'un club nocturn i de dues de les ballarines que treballaven al local, Sharon Anderson i Marie Rodgers, van aparèixer cosits a trets en un domicili de l'empresari a Miami. Una càmera de seguretat ho va gravar tot.

Tot i que la qualitat de les imatges, borroses i en blanc i negre, és deficient, un agent de policia encarregat de la investigació va assegurar reconèixer el rostre d'Ibar, que va ser detingut dies després per un altre incident que no tenia res a veure amb els assassinats. A més, els agents van comptar també amb un veí que va dir reconèixer Ibar.