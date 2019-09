Netflix renova «Grace & Frankie» per una setena i última temporada

Netflix ha anunciat la renovació, per a una setena i última temporada, de la sèrie Grace & Frankie. D'aquesta manera, la comèdia protagonitzada per Jane Fonda i Lily Tomlin s'acomiadarà amb una temporada que constarà de setze episodis en lloc dels tretze habituals. Grace & Frankie es convertirà així en la sèrie de Netflix més llarga. La ficció, que estrenarà la seva sisena temporada el gener de 2020, finalitzarà amb un total de 94 episodis, tres més que Orange is the New Black. «És emocionant que la nostra sèrie sobre els desafiaments, la bellesa i la dignitat de l'envelliment sigui la més longeva de Netflix», afirmen Marta Kauffman i Howard J. Morris, els creadors de la ficció.