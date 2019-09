Estudien el retorn de la sèrie «Salvados por la campana»

Seguint els passos d'altres sèries mítiques del segle passat, com Sensación de vivir ( Beverly Hills, 90210), els protagonistes de Salvados por la campana (Saved by bells) també podrien tornar a la petita pantalla. Els rumors fa temps que circulen, però una reunió que ha tingut lloc al Canadà sembla confirmar que existeix projecte per tornar amb els actors originals. «Òbviament, no podries estar a l'escola secundària encara, per la qual cosa haurien de ser creatius amb la premissa. Però és divertit pensar en això, i qui sap? Mai diguis mai», ha assenyalat Mario López, que interpretava Slater, en declaracions recollides per la cadena CNN.

Per la seva banda, Mark-Paul Gosselaar, que donava vida al ros Zack Morris, ha afirmat que «fa poc vaig sentir que hi ha converses. Ho sabem. Si sorgís alguna cosa, estic segur que tots voldrem ser-hi», ha assegurat en declaracions al mateix canal nord-americà. A més, Elizabeth Berkley, qui va interpretar Jessie Spano a la sèrie creada per Sam Bobrick, va dir que si hi ha un retrobament de la sèrie «ha de ser correcte». Els tres actors han coincidit que, si bé hi ha converses, de moment no hi ha una història escrita que uneixi el destí dels estudiants de Bayside.



Fenomen televisiu dels 90

Emesa als Estats Units entre els anys 1989 i el 1993 per la NBC, Salvados por la campana es va convertir en tot un fenomen televisiu, malgrat que mai va aconseguir assolir les mateixes audiències d'altres ficcions juvenils com Sensación de vivir. La sèrie narrava les aventures de sis joves estudiants d'una escola de secundària, Al costat de Mark-Paul Gosselaar, Mario López i Elisabeth Berkley també formaven part de l'elenc Dustin Diamond, Tiffani-Amber Thiessen i Lark Voorhies, a més de Dennis Haskins com el senyor Belding, director, del centre de secundària. L'èxit de la sèrie, que a Espanya es va poder veure a través d'Antena 3, va donar lloc a diversos telefilms amb els seus protagonistes, així com un spin-off que seguia les passes dels estudiants en la seva etapa universitària.

Tot i que no hi ha res confirmat encara, el projecte per tornar a la petita pantalla seguiria l'esquema de Sensación de vivir, que molt aviat emetrà una sèrie en la qual els personatges mostraran, en clau còmica, com és la seva vida després de més de vint anys.