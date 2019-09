Els germans Pastor roden «The Head», la seva nova sèrie, a l'illa de Tenerife

The Mediapro Studio, Hulu Japó i HBO Àsia han unit les seves forces i han començat a rodar a Tenerife The Head, la primera de ficció d'Alex i David Pastor a Espanya. Canàries i Islàndia seran els escenaris d'aquest thriller de supervivència ambientat a l'Antàrtida. Els germans Pastor, que han treballat en els guions de The Head al costat d'Isaac Sastre, defineixen la producció com «un thriller claustrofòbic amb un misteri central». «La sèrie juga a dos temps perquè es tracta de descobrir qui és l'assassí , per què ho ha fet i què hi ha més enllà d'uns aparents crims», afegeixen.

La sèrie The Head, que compta amb diàlegs en anglès i en danès, està protagonitzada per Álvaro Morte (El Professor a La casa de papel) al costat de Tomohisa Yamashita ( Code Blue), Laura Bach ( Rita) i Mónica López ( Hierro). El thriller tracta sobre la supervivència de deu científics de diversos països que estan atrapats en un laboratori científic mòbil situat entre el gel i la neu del Pol Sud, que de sobte descobreixen que entre ells hi ha un assassí. La ficció constarà d'un total de sis episodis de 50 minuts cadascun i el seu rodatge es preveu que s'allargui durant 12 setmanes.