iCat estrena la nova temporada amb un estudi «radiovisual»

iCatFm, l'emissora més musical de Catalunya Ràdio, estrena avui nova temporada a bord d'un nou estudi «radiovisual» que vol potenciar la producció i la multidifusió de continguts de vídeo i la promoció de l'escena musical catalana, segons informa la CCMA. El magazín despertador Els experts, amb Albert Miralles, Roger Seró i Laia Vidal, incorpora noves seccions i nous col·laboradors i reforça les actuacions en directe al nou estudi 2. Adolescents iCat, amb Roger Carandell, i iCatKids, amb Pau Guillamet, tindran versió en vídeo a Youtube i a les xarxes socials. El veterà Generació digital d'Albert Murillo fa el salt a iCat amb emissió a l'FM i a Youtube.

Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, afirma, segons el comunicat de la CCMA, que «després d'un retorn auster d'iCat a l'FM, l'emissora s'incorpora de ple en l'aposta tecnològica i de modernització de Catalunya Ràdio, amb un estudi concebut per potenciar els continguts musicals i culturals entre els infants i els adolescents pensant en com aquests usuaris consumeixen els continguts radiofònics avui, en format vídeo i per qualsevol plataforma digital o xarxa social».

El nou estudi d'iCat és un híbrid entre un estudi de ràdio i un plató de televisió, que potenciarà els continguts audiovisuals que l'emissora va arrencar la temporada passada amb el programa Adolescents iCat. Aquesta temporada 2019-2020 també tindran versió en vídeo iCatKids i Generació digital. El nou estudi, que s'ha adaptat amb un tractament acústic personalitzat, equipament d'àudio d'última tecnologia i 4 càmeres, inclou un set per a les actuacions musicals que es fan a l'estudi en programes com Els experts, Independents o Jazz Watusi, que es gravaran en vídeo i que s'emetran pel canal d'iCat a Youtube i a les xarxes socials.

La modernització de l'estudi d'iCat consolida l'emissora de cultura i música de Catalunya Ràdio «com el gran aparador de l'escena musical catalana i reforça la visibilitat i la presència dels artistes catalans, tant en la selecció musical com en les entrevistes i reportatges de l'emissora». El director d'iCat, Carles Aledo, assegura que «l'escena musical catalana viu un moment de creixement i expansió, i la renovació de l'estudi és una nova eina en la seva promoció».