El gironí que deixa bocabadat el jurat de 'Got Talent'

L'artista de circ Aram Sempervivens ha sorprès els membres del jurat de Got Talent 5, el show televisiu que emet Telecinco amb un número molt arriscat d'acrobràcia amb un perxer. Aquest jardiner professional i artista aficionat ha deixat bocabadats Risto Mejide i els seus companys de jurat amb malabars fora del corrent, que li han valgut una bona valoració per part dels jutges: "Has fet de tot menys el que esperavem que faries", ha estat la valoració de Dani Martínez.a que anaves a fer", ha estat la valoració que ha donat Dani Martínez.