La cerimònia dels premis Grammy Llatins es podrà seguir en directe per Movistar +

La matinada del 14 al 15 de novembre, Movistar + oferirà en directe la cerimònia d'entrega dels Grammy Llatins. La cita arrencarà a les 00.30 h a la catifa vermella de l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, per on desfilaran artistes de la talla de Rosalía, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Marc Anthony o Juanes, que rebrà un homenatge a tota la seva carrera. Alejandro Sanz és el favorit, amb vuit nominacions, tot i que s'haurà d'enfrontar a la catalana Rosalía, que ha estat nominada en cinc categories, incloent les de millor àlbum per El Mal Querer.