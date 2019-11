La sisena i última temporada de la sèrie «Vikings» arribarà a Espanya el 10 de desembre

La cadena TNT ha fixat per al 10 de desembre l'estrena a Espanya de la primera part de la sisena i última temporada de la sèrie Vikings. L'emissió de la popular ficció no serà simultània als Estats Units, on The History Channel té previst estrenar els nous episodis el 4 de desembre. La segona part arribarà el 2020. Vikings, una creació del productor Michael Hirst, autor de l'exitosa Los Tudor, és una coproducció entre el Canadà i Irlanda i es basa en els relats llegendaris de Ragnar Lodbrok, un dels primers monarques de Suècia i Dinamarca, el segle VII.