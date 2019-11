L'àrea de programes de TV3 mostra preocupació per un excés de política

El Consell Professional de Programes de TV3 i Catalunya Ràdio ha enviat una nota interna a l'àrea en la qual es recullen algunes valoracions realitzades per part del personal de la televisió pública. Segons informava ahir el diari Ara, els representants dels professionals consideren que la línia que separa la informació de l'opinió als programes de la cadena és excessivament fina. En la seva opinió, aquest fet pot generar un «biaix» que perjudiqui la imatge de la cadena pública com un ens independent.

En la mateixa nota interna, el consell afirma ser conscients «de la precària situació econòmica», però constata que «els recursos són actualment destinats, la immensa majoria, a programes que segueixen l'actualitat política, sota el paraigua de diferents formats». En la nota se citen programes com Planta Baixa, Tot es mou, FAQS, i Està passant. La nota expressa «preocupació per l'ús indiscriminat de la informació i l'opinió en el si d'aquests programes que no són estrictament informatius, sinó que tracten la informació sota el punt de vista de l'entreteniment».