Movistar + celebra els 30 anys de la caiguda del mur de Berlín

Coincidint amb el 30è aniversari de la caiguda del mur de Berlín, el canal #0 de Movistar + estrena aquesta tarda, a partir de les 19 h, Los muros que separan el mundo. Aquesta sèrie documental, amb un total de sis episodis, visita els murs més icònics d'arreu del món per donar a conèixer les persones que viuen sota les ombres d'aquestes construccions.

El 9 de novembre de 1989 el món va contemplar la caiguda del mur de Berlín i la fi de la Guerra Freda. Amb aquest acte, els ciutadans alemanys van acabar amb una separació imposada pel govern de la RDA. El 12 d'agost de 1961, de la nit al dia, Berlín va quedar dividida: es van posar filats espinosos i es van bloquejar les línies telefòniques i de ferrocarril. La ciutat va quedar partida en dos i durant dècades amics i familars van estar separats. A través de testimonis en primera persona i amb imatges d'arxiu, l'episodi d'estrena de la sèrie desgrana com era la vida en aquesta ciutat en què molta gent va perdre la vida intentant escapar saltant el mur i buscant la llibertat. El capítol reflexiona també sobre els reptes als quals s'enfronta avui dia la capital alemanya. I és que segons molts experts, tres dècades després d'aquella històrica fita que va suposar la reunificació del país, algunes ferides del passat encara no han acabat de cicatritzar i existeixen notables diferències entre el territori que abans era la RDA i el que va ser la RFA.

Més enllà del mur més famós de tota la història, la sèrie documental també es fixa en altres barreres que avui dia continuen alçades i segueixen dividint ciutadans i formes de viure arreu del món. Des de les ruïnes esbaldregades d'antigues muralles fins a les barreres de ciment que s'estan construint en l'actualitat, cada episodi d'aquesta producció descobreix les històries personals que hi ha després dels murs, per què van ser construïts i què passa quan cauen.

Així, els cinc episodis restants mostren les realitats separades per un mur a Mèxic, Israel amb Palestina, Corea del Sud amb Corea del Nord, Irlanda de Nord i Xipre. En tots aquests indrets, famílies i amics viuen a una banda i altra del mur. Rere tots aquests murs hi ha una realitat oculta que no perd l'anhel de buscar la llibertat.