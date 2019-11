La sèrie «Promesas de arena» arriba demà a la nit a La 1 de TVE

La 1 de Televisió Espanyola estrena demà dilliuns, en horari de màxima audiència, Promesas de arena, una sèrie d'aventures i amor en un entorn exòtic. Andrea Duro, Daniel Grao, i Francesco Arca encapçalen el repartiment d'aquesta ficció basada en la novel·la homònima de Laura Garzón, en una producció de RTVE en col·laboració amb Atlantia Media.

Carregada d'il·lusions i de bons propòsits, però també buscant el seu lloc al món, Lucía (Andrea Duro) viatja a les profunditats de Líbia com a cooperant de l'ONG Acción Global en un hospital. Fascinada per un univers tan exòtic com perillós, i envoltada per Jaime (Marcel Borràs), Berta (Thais Blume) i Diego (Jairo Sánchez), els seus companys d'aventura, la jove descobrirà els dos pols humans que allí es manegen: qui el donen tot, com la infermera Fathia i el doctor Hamid; i qui treuen partit de tot, com Hayzam (Francesco Arca), un personatge ambigu que no es compromet amb ningú i que, amb el seu inquietant magnetisme, mantindrà una relació més enllà dels límits amb la protagonista, segons informa Televisió Espanyola en un comunicat.

A la zona, Lucía també coneixerà Andy (Daniel Grao), el director del campament, un home honest i superat per la seva responsabilitat que s'enamorarà d'ella; i Julia (Blanca Portillo), una dura veterana encarregada dels subministraments però que al mateix temps amaga un secret fosc.

Javier García Díaz, productor executiu de TVE, descriu Promesas de arena, segons assenyala en un comunicat la televisió pública, com «una sèrie romàntica, clàssica però amb dones d'ara. La protagonista, per exemple, a més de viure una gran passió, no perd els seus referents ni la seva personalitat». «També és una història d'amistats entre personatges: Lucia i Fathia; Andy i Hayzam; Hayzam i Julia ...», afegeix.

Els directors, Joaquín Llamas i Manuel Estudillo, coincideixen que «ha estat tota una aventura, però fàcil gràcies a l'elenc» i a tot l'equip, «fonamental per tirar endavant el treball a molts quilòmetres de casa». Segons el citat comunicat, els directors també destaquen l'«aventura personal» que ha suposat per tots els membres de l'equip un rodatge tan ambiciós.