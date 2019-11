«Pure», la sèrie sobre religió i narcotràfic, arriba aquesta nit al canal Cosmo

El canal Cosmo estrena avui en exclusiva a Espanya Pure, una sèrie inspirada en fets reals la premissa del qual associa el narcotràfic amb la comunitat religiosa dels mennonites. La sèrie, creada per Michael Amo ( The Listener), convida l'espectador a conèixer els costums d'aquesta secta de grangers que viuen com si es trobessin al segle XIX. Noah Funk (Ryan Robbins) és un granger d'Ontario, Canadà, que acaba d'acceptar el lloc com a nou pastor de la comunitat. No obstant això, la seva vida i la de la seva família correrà perill quan el religiós descobreix que els càrtels mexicans de la droga es troben infiltrats a la seva comunitat.