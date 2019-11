Fox cancel·la «Beverly Hills 90210» després de només una temporada

La resurrecció de la mítica sèrie Beverly Hills 90210, que a Espanya es va emetre en els anys noranta amb el títol de Sensación de vivir, no ha aconseguit convèncer. Després de tan sols una temporada, la cadena Fox ha decidit cancel·lar la seva producció. El revival protagonitzat pels actors originals Shannen Doherty, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Tori Spelling, Brian Austin Green i Gabrielle Carteris no ha aconseguit l'audiència esperada i, malgrat que hi havia prevista una segona tanda d'episodis, la cadena ha decidit posar fi a l'aventura.