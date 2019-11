«Frasier» se suma al «revival» de les sèries del noranta i tornarà a partir de l'any vinent

Tot i que algunes es queden en el camí, com la recentment cancel·lada Beverly Hills 90210, la moda del revival televisiu de sèries dels noranta continua. L'última sèrie a anunciar el seu retorn és Frasier, que es va situar com un dels títols més reeixits entre els anys 1993 i 2004. Així ho ha confirmat Kelsey Grammer, l'actor que va donar vida al famós doctor que tenia una consulta radiofònica, en una entrevista a la televisió nord-americana. Si bé no s'han donat a conèixer més detalls, Grammer va confirmar que el projecte ja està en marxa i que s'estrenarà al llarg de 2020.