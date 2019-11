Save the Children premia el treball d'«El Periódico» en el «cas Maristes»

El diari El Periódico, del mateix grup editorial al qual pertany Diari de Girona, va rebre ahir el Premi Internacional Save the Children, juntament amb el diari The Boston Globe, per les investigacions «sobre la realitat dels abusos sexuals a menors». El diari nord-americà va revelar la pederàstia de l'Església de Massachusetts el 2003, en un treball que li va valer el Premi Pulitzer i que va ser portat a cinema en la pel·lícula Spotlight. Per la seva banda, El Periódico va destapar els abusos sexuals silenciats en el si dels col·legis religiosos dels Germans Maristes el 2016, una investigació que va valer als periodistes Guillem Sànchez, Maria Jesús Ibáñez i J. G. Albalat el Premi Ortega y Gasset.

El «cas Maristes», un escàndol que va posar fi al silenci dels abusos sexuals comesos per institucions religioses a Espanya, va arrencar el 4 de febrer de 2016, amb la denúncia de Manuel Barber, pare d'un alumne. La investigació va deixar al descobert, en dos mesos, els abusos sexuals que una dotzena de professors havia comès en les escoles de Sants-Les Corts i La Immaculada, situades a Barcelona.