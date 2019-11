La segona temporada de «You» arribarà per Sant Esteve a Netflix

You es va convertir, gairebé per sorpresa, en un dels grans èxits de Netflix l'any passat. Davant de la seva bona acollida, la plataforma no va trigar gaire a renovar-la per a una segona temporada. Ara, després d'una llarga espera, s'ha confirmat la data en la qual la nova tanda d'episodis estarà disponible al catàleg del servei de streaming. Serà el 26 de desembre, festivitat de Sant Esteve a Catalunya, quan els espectadors podran descobrir les noves aventures del venedor de llibres Joe Goldberg (Penn Badgley), que intentarà posar distància als sagnants esdeveniments ocorreguts amb Beck canviant Nova York per Los Angeles, on intentarà buscar un nou començament.

En els nous episodis de la sèrie basada en la novel·la homònima de l'escriptora Caroline Kepnes, el protagonista tornarà a creuar-se amb una dona de qui s'obssessionarà. Es tracta de Love Quinn, personatge a qui donarà vida l'actriu Victoria Pedretti ( The Haunting of Hill House, Once Upon a Time in Hollywood).

En aquesta segona temporada tampoc hi faltarà Candace, el personatge que va interpretar Ambyr Childers en la primera temporada, que tornarà a estar molt present. A més de Pedretti, entre les cares noves també destaca la incorporació de Charlie Barnett, conegut pel seu paper a la sèrie Russian Doll.