«ETA, el final del silencio» recorda avui l'assassinat de Miguel Ángel Blanco

El 10 de juliol de 1997, Miguel Ángel Blanco, un jove regidor de PP de la localitat biscaïna d'Ermua, va ser segrestat per tres membres d'ETA que van exigir l'acostament dels presos de l'organització terrorista a les presons del País Basc en un termini de 48 hores. Complert aquest termini, i davant la negativa de govern Espanyol, Miguel Ángel Blanco va aparèixer en un descampat de Lasarte amb dos trets al cap. Va morir a la matinada del 13 de juliol.

Aquesta nit, a la sèrie documental ETA, el final del silencio, que s'emet al canal #0 de la plataforma Movistar +, el periodista Jon Sistiaga reconstrueix aquells dos dies de commoció, dos dies que van fer sortir centenars de milers de persones al carrer per exigir d'una vegada per totes el final de la violència armada. Els polítics Jaime Mayor Oreja, Borja Semper o Iñaki Oyarzábal, el periodista Juan Pedro Valentín i altres testimonis recorden davant la càmera com van viure aquelles 48 hores i com consideren que aquell assassinat va fer que molts ciutadans sortissin per exigir la pau.