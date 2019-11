Un exconcursant de Supervivientes serà diputat de Vox al Congrés

El Congrés dels Diputats estrena noves cares. Entre els parlamentaris que accedeixen per primer cop a l'hemicicle hi ha molts dels diputats que participaven a les eleccions en les llistes de Vox. El partit d'extrema dreta va aconseguir els seus millors resultats històrics gràcies a la convocatòria extraordinària d'eleccions i va aconseguir que entressin al Congrés persones com Rafa Lomana, el germà de Carmen Lomana, popular per les seves aparicions a la televisió.



Però Lomana no només és el "germà de". Ell també ha tingut protagonisme a la petita pantalla. Va ser, sens dubte, un dels protagonistes de l'edició de Supervivientes l'any 2014, una de les més polèmiques del programa. Lomana va estar a punt de guanyar a la final però es va quedar a les portes. Va aconseguir el segon lloc per darrere d'Abraham García.





De fet Lomana no ho va passar excessivament bé al concurs. Durant diverses setmanes va estar sol, aïllat en un petit palafit on s'enviava als concursants que estaven a punt de sortir.Si bé a el principi no era dels que més simpatia despertava, posteriorment va anar aconseguint adeptes fins arribar a la gran final.Lomana no havia fet el salt a la política fins ara. I ho fa de la mà d'un partit que predica just el contrari que la formació (Podem) a la qual havia donat suport al seu dia la seva germana Carmen. De fet ella mateixa va dir que no n'era del tot partidària, però que li havia causat curiositat la formació política i el moviment.Supervivientes s'ha convertit, a més, en un dels programes més seguits de la televisió a Espanya. Es tracta del programa més vist de l'any i arriba a quotes de pantalla poc vistes a la televisió estatal.El reality en què conviuen diversos famosos, passant mals moments i tot tipus de necessitats, arrasa en audiència fins al punt d'haver arribat fins i tot ael que va ser el primer reality de convivència de famosos i de qualsevol tipus que s'estrenés el seu dia Telecinco. El que de moment no havia passat és que precisament d'un programa d'aquest tipus en sortís un diputat al Congrés (en aquest cas de Vox).