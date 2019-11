Buenafuente, als Ondas: «M'he tornat a enamorar de la ràdio»

Els guardonats de la 66a edició dels Premis Ondas van assistir ahir al matí, al Palauet Albéniz de Barcelona, a l'habitual recepció organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, prèvia a l'entrega dels premis, celebrada a la nit al Gran Teatre del Liceu. Entre els distingits, Jordi Évole (guardonat per dos programes de Salvados), Andreu Buenafuente, premiat pel seu espai radiofònic amb Berto Romero Nadie sabe nada, a la SER, o Candela Peña, distingida pel seu paper a Hierro de Movistar+. No va assistir a la jornada, per contra, la cantant Rosalía, atès que es troba a Las Vegas pels Grammy llatins.

La recepció de l'Ajuntament als premiats pel grup Prisa no va comptar tampoc amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, però sí amb el primer tinent d'Alcaldia, Jaume Collboni, i el tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats. Com és habitual, hi van assistir també diversos regidors del consistori, com Manuel Valls i Josep Bou.

Des del Palauet Albéniz, Andreu Buenafuente va explicar que gràcies al programa Nadie sabe nada s'ha «tornat a enamorar» de la ràdio després de 30 anys de professió. El copresentador del programa també va comentar que el format va arrencar fa set anys com una manera de provar coses noves, i que des d'aleshores només els ha donat satisfaccions. «Jo només faria això», va bromejar.

Per la seva banda, Jordi Évole, premiat per les entrevistes al president veneçolà Nicolás Maduro i al papa Francesc al programa Salvados de La Sexta, es va mostrar molt content, i va dir que els Ondas formen part de la seva infància. Així, va rememorar quan «de petit» escoltava com es fallaven els premis a la ràdio, «en Josep Maria Martí» a les cinc de la tarda.