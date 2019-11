Orange TV prepara una sèrie de terror juvenil al camí de Santiago

Caminantes, la primera sèrie de ficció d'Orange TV a Espanya escalfa motors abans de la seva estrena l'any vinent. La plataforma ha fet públiques les primeres imatges del projecte, que està dirigit per Koldo Serra i narra en clau de terror la desaparició d'un grup de joves mentre realitzen el camí de Santiago.

La ficció, creada i escrita per José A. Pérez Ledo, té com a principal recurs narratiu la tècnica del «metratge oposat», on les captures realitzades amb mòbils tindran un protagonisme especial.

El grup de joves peregrins, interpretat per Daniel Ibáñez, Alexandra Pino, Carlos Suárez, Songa Park i Lucas Miramón, s'enfrontarà a situacions límit mentre recorren la Selva d'Irati, a Navarra.