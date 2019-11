«Dies de Tsunami», el reportatge especial d'avui al «30 minuts»

Tsunami Democràtic bloqueja la frontera entre els estats francès i espanyol durant 30 hores a la Jonquera. Desenes de cotxes formen un tap a l'autopista francesa, alenteixen la marxa i queden aturats. Al punt fronterer, es munta un escenari, s'hi instal·len tendes, s'ofereix intendència i es construeixen unes barricades.

Dos equips del 30 minuts segueixen en els punts clau, des del primer moment, l'acció de protesta i el desallotjament per part dels gendarmes i els Mossos. L'endemà, el punt fronterer de Behobia, al País Basc, es col·lapsa per una nova acció de Tsunami Democràtic. El bloqueig de l'aeroport el dia de la sentència va provocar la cancel·lació de més de 150 vols. L'Audiència Nacional va obrir una investigació per organització criminal, indicis de terrorisme i va ordenar a la Guàrdia Civil el tancament de la web i els perfils a les xarxes.

Però quina és la naturalesa d'aquesta plataforma anònima i oculta? Quan es va crear? Amb quins objectius? Quant de temps mantindran les accions de protesta? Com s'organitza? Quins límits i els riscos estan disposats a assumir? Qui hi ha darrere? El 30 minuts, Dies de Tsunami respon avui aquestes preguntes i s'endinsa en les accions de protesta d'aquesta setmana, per intentar entendre la naturalesa de la plataforma.