La tercera temporada de «The Crown» arriba a Netflix amb cares noves

La tercera temporada de The Crown ja és a Netflix. La guardonada sèrie basada en la vida de la reina Elisabet II explicarà en la nova entrega el període comprès entre les eleccions que va guanyar Harold Wilson el 1964 fins a la celebració dels 25 anys del seu regnat el 1977. Aquest lapse de temps ha comportat la renovació de l'elenc, que ara serà encapçalat per Olivia Colman ( The Favourite) en el paper de la reina.

L'actriu, tot i que sempre ha reconegut ser d'esquerres, va afirmar als mitjans durant la presentació de la sèrie que ara sent «més admiració» cap a la reina, a la qual considera «una icona i una figura d'estabilitat per al país».