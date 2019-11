Tres films de TV3, nominats als Premis de l'Audiovisual Valencià

Tres pel·lícules amb participació de TV3 han obtingut múltiples nominacions a la segona edició dels Premis de l'Audiovisual Valencià, que seran lliurats el pròxim divendres a l'Auditori de Castelló. L'Institut Valencià de Cultura i per l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual són els encarregats d'impulsar aquest certamen.

El film de Lucía Alemany La innocència, protagonitzat per Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López i Joel Bosqued, i que compta amb la participació de TV3, té un total d'onze nominacions: a millor actriu (Laia Marull) i millor actor de repartiment (per Sergi López i Joel Bosqued) i a la millor actriu (per a Carme Arrufat), així com al millor guió i a la millor direcció, al millor llargmetratge de ficció. També compta amb nominacions per a la millor direcció artística, al vestuari i al so i al millor muntatge i postproducció.

La pel·lícula explica la història de la Lis, una adolescent que somia ser artista de circ i sortir del poble on va néixer, tot i les traves que, de ben segur, li posarien els seus pares. És estiu i a la Lis li agrada jugar pels carrers del poble amb les seves amigues i flirtejar amb un noi que té uns quants anys més que ella, cosa que provoca comentaris de la gent del poble. La falta d'intimitat i la tafaneria constant dels veïns obliguen la Lis a portar aquesta relació en secret, perquè no vol que se sàpiga. Aquest estiu idíl·lic s'acaba i, amb l'inici de la tardor, la Lis descobreix que està embarassada.

Per la seva banda, la coproducció de TV3 El viatge de la Marta ( Staff only), dirigida per Neus Ballús i protagonitzada per Sergi López, Ian Samsó i Elena Andrada està nominada al millor actor, per Sergi López, i a millor director de producció. La Marta (Elena Andrada), una noia de 17 anys, passa les vacances de Nadal al Senegal amb el seu pare, el Manel (Sergi López), i el seu germà petit, el Bruno (Ian Samsó). La fascinació de la Marta pel Khouma, un càmera senegalès que treballa filmant les excursions dels turistes, tensarà la ja conflictiva relació amb el seu pare. Els vídeos del Khouma seran part de la pel·lícula i ajudaran la Marta a descobrir la realitat del turisme.

Per últim, Cordes, el thriller dirigit per José Luis Montesinos i protagonitzat per Paula del Río i Miguel Ángel Jenner i que compta, també, amb la participació de TV3, està nominat al millor so i al millor maquillatge i perruqueria.