Netflix es planteja la producció d'un «spin-off» de «La casa de papel»

Si bé encara li queda corda per temps, l'univers de La casa de papel podria estendre's més enllà de les trames originals. Després d'haver estat renovada per a una cinquena temporada, la sèrie creada per Álex Pina podria comptar també, pròximament, amb un spin-off centrat en un dels seus protagonistes. Sobre aquesta possibilitat, que s'està estudiant, va parlar aquest passat cap de setmana Jesús Colmenar, director i productor executiu de la sèrie, en una trobada a Almeria. «Tots els personatges tenen un bon spin-off» va assegurar Colmenar, que es va negar a revelar quin dels personatges podria tenir una ficció pròpia.

De moment, Netflix té pendent l'estrena de la quarta part de la sèrie, que arribarà el 2020, i segons el productor serà «una mica més de l'estil Breaking Bad» i els espectadors podran veure imatges submarines «que van ser molt difícils de gravar», i que fins i tot van ser en algun moment «dramàtiques». De la cinquena part no se sap res, ni si implicarà un nou atracament o si els protagonistes tornaran a algun dels escenaris ja saquejats.