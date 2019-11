«Operación Triunfo 2020» fitxa Zahara i el català Ivan Labanda

Després d'un any de descans, Operación Triunfo té previst tornar a Televisió Espanyola l'any vinent. Per aquest motiu, els responsables de la cadena pública i de la productora Gestmusic Endemol no deixen de treballar per ultimar detalls. La nova edició del talent musical comptarà amb unes quantes novetats que, a poc a poc, s'estan donant a conèixer. Una d'elles serà en el professorat que s'encarregarà d'impartir classes als aspirants. Segons va fer oficial ahir RTVE, la cantant Zahara i l'actor català Ivan Labanda seran dos dels encarregats de formar els joves alumnes en una edició que no comptarà amb la participació de «Los Javis».

La cantant i compositora serà l'encarregada de les classes de cultura musical; mentre que l'actor i guionista serà el nou professor d'interpretació que treballarà amb els concursants cada setmana com transmetre les cançons a l'audiència. A més, Labanda serà present al càsting final del concurs. Aquesta gran prova final se celebrarà a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de novembre i es podrà veure, per primera vegada, en streaming. Segons ha explicat la mateixa televisió pública, la nova edició del concurs comptarà amb un total de 14 gales i també promourà que els alumnes aprenguin a compondre.