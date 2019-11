Teledeporte podria abandonar la TDT i passar a emetre's només en «streaming»

Televisió Espanyola estudia la possibilitat de tancar el canal Teledeporte i emetre els seus continguts exclusivament a través d'internet, en streaming. Segons informa el portal El Confidencial Digital, la corporació pública es podria estalviar fins a 20 milions d'euros amb aquesta estratègia, propiciada per les baixes audiències del canal esportiu, que actualment té una mitjana diària de 40.000 espectadors. Tot i que per ara no hi ha res decidit, la possibilitat es troba sobre la taula i podria ser una realitat d'aquí a un o dos anys, segons la mateixa font.