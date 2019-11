L'actriu i cantant Riley Keough serà la protagonista de la nova sèrie musical d'Amazon

L'actriu i cantant Riley Keough, neta d'Elvis Presley, interpretarà la protagonista de Daisy Jones and the Six, una sèrie musical creada per Scott Neustadter i Michael Weber que s'estrenarà l'any vinent a Amazon. Basada en la novel·la homònima de Taylor Jenkins Reid, la sèrie de dotze episodis se centra en l'ascens i la caiguda d'una banda de rock fictícia en la dècada dels setanta. Nascuda en una família privilegiada però ignorada pels seus egoistes pares, Daisy Jones és una cantant i compositora que arriba la fama en el context de l'escena de Los Angeles.