Natalia Millán serà l'amant d'Antonio a «Cuéntame»

El rodatge de la vintena temporada de Cuéntame cómo pasó continua i, a poc a poc, Televisió Espanyola va revelant alguns detalls sobre les seves trames. Una de les més destacades és la incorporació de l'actriu Natalia Millán a l'elenc per donar vida a un personatge que no deixarà indiferent a ningú. Millán donarà vida a Catalina, el nou amor d'Antonio Alcántara, qui refà la seva vida després de divorciar-se de Mercedes.

«En els nous capítols fem un salt temporal, han passat uns mesos i veiem com està ara la parella i la seva relació. Estan com la vam deixar: segueixen separats. Antonio Alcántara viu en un apartament fora de casa i la situació està ja normalitzada, entre cometes», ha explicat Joaquim Oristrell, coordinador de guions de la veterana ficció, en declaracions recollides per la revista Pronto.

Sobre el nou personatge, Oristrell ha indicat que «és una persona molt divertida i interessant. L'Antonio no estarà enamorat d'ella, però sí que compartirà la seva vida amb altres amors més madurs. És una persona amb la qual entra, fa i desfà». Segons ha avançat el mateix Oristrell, la nova temporada de Cuéntame cómo pasó comptarà amb «dues bombes grosses» que faran trontollar els fonaments de la veterana sèrie.

Els nous episodis de la sèrie, que arribaran a La 1 al llarg del primer semestre del 2020, arrencaran l'hivern de 1990, mesos després del naixement de Sol Alcántara, la filla de Toni i Deborah. Per la seva banda, Antonio i Mercedes ja han començat a caminar per separat. A més, els Alcántara viuran la guerra del Golf amb especial intensitat, ja que els Serveis Informatius de Televisió Espanyola envien en Toni com a corresponsal a la zona i la seva estada a l'Orient Mitjà constituirà una preocupació extra per a Deborah.