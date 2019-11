La sèrie «La casa de papel» triomfa als premis Iris de l'Acadèmia de la Televisió

La casa de papel ha estat la gran triomfadora de la XXI edició dels Premis Iris de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió i de l'Audiovisual en alçar-se dilluns a la nit amb els cinc premis als quals estava nominada. La ficció creada per Álex Pina es va endur el premi en les categories de millor ficció, millor producció i millor direcció. Álvaro Morte va aconseguir el premi de millor actor, mentre que Alba González Flores va obtenir el guardó com a millor actriu.

RTVE, que partia amb 20 nominacions, es va alçar finalment amb cinc guardons, entre ells el de millor presentador d'informatius per a Carlos Franganillo. El guardó com a millor informatiu ha estat compartit per La 2 Noticias i Al Rojo Vivo, d'Antonio García Ferreras a La Sexta. En la categoria de millor programa va triomfar també Cachitos de hierro y cromo de La 2 de Televisió Espanyola.

El guardó a millor presentador va ser per al presentador de l'espai La Resistencia, David Broncano, a Movistar +, que també va rebre el guardó a millor guió per la sèrie Hierro, protagonitzada per Candela Peña.