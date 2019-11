Els Javis fitxen tres actrius per protagonitzar el seu «biopic» sobre La Veneno

El biopic sobre Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno, dividirà el seu protagonisme entre tres actrius, que donaran vida a la figura central al llarg de diverses etapes de la seva complexa i enigmàtica existència. Segons informa el portal Formula TV, Javier Calvo i Javier Ambrossi, coneguts com els Javis, ja han decidit quines seran les tres actrius que protagonitzaran aquest ambiciós projecte que es troben desenvolupant sota l'aixopluc del grup Atresmedia. Les encarregades de transitar per les diverses etapes de la vida de la protagonista seran les actrius Isabel Torres, Daniela Santiago i Jedet, que mostraran diferents facetes i estats del personatge.

Amb les tres intèrprets, els creadors de la ficció s'asseguren un punt de vista transversal, que els permetrà recórrer els moments més recordats i definitoris de l'estrella televisiva, que va morir sobtadament el 2016. La sèrie, basada en la novel·la de l'escriptora Valeria Vegas, arribarà a la plataforma de streaming Atresmedia Player al llarg de 2020 i comptarà amb vuit episodis de 50 minuts de durada.