Alfons Arús s'estrena aquesta nit al «prime time» d'Antena 3

Després de la bona acollida que ha tingut amb Aruser@ s, el programa despertador de La Sexta, Alfons Arús salta aquesta nit a Antena 3 amb un nou programa al prime time. El presentador català s'estrena avui amb Arusitys Prime, un nou format en directe en el qual els espectadors podran gaudir de l'espectacle més típic d'Arús amb moltes connexions de carrer, entrevistes i diverses seccions d'actualitat que deixen clar la importància que tindrà per a aquest programa l'última hora.

Segons informa el grup Atresmedia en un comunicat, el nou programa tindrà informació, actualitat i, al mateix temps, buscarà el somriure de l'espectador. En el format hi haurà entrevistes amb personatges coneguts, un debat, primícies de l'actualitat i moltes connexions en directe amb els reporters del programa (Bea Jarrín i Patricia Imaz). Entre els contertulians del programa no hi faltaran Angie Cárdenas, Paula de Fraile, Esther Arroyo i Poty. A més, Arusitys Prime comptarà amb els periodistes Rosa Villacastín, Romualdo Izquierdo, Cristina Fernández i Andrés Guerra per la secció de cor. A l'àrea d'última hora hi seran Carles Quílez, Alba Sánchez, Marc Redondo, Tatiana Arús. L'espai, que s'emetrà cada divendres, també comptarà amb El Sevilla.