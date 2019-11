«30 minuts» analitza les conseqüències de l'economia digital

El programa 30 minuts estrena aquesta nit (21.55 h, TV3), la producció pròpia Proletaris online. El reportatge analitza l'anomenada «economia de plataforma», un nou mercat laboral d'ingressos intermitents, en què llibertat i flexibilitat es repeteixen com un mantra però que té conseqüències imprevisibles per a l'estat del benestar. No és el futur. És el present. Treballadors freelance, per projectes, gig economy (feines esporàdiques sota demanda), remots digitals, crowdsourcing (subcontractació de la feina a una multitud), microtreballadors... La nova economia digital està plena de paraules noves que agafen força i sacsegen el mercat laboral tradicional, el dels drets dels treballadors aconseguits amb les lluites sindicals.

Potents plataformes tecnològiques que connecten oferta i demanda i converteixen els treballadors en proveïdors de serveis. Poden ser repartidors en bicicleta amb les seves vistoses motxilles o experts programadors. Qualsevol persona que pugui fer feines esporàdiques a través d'una aplicació. Tots formen part d'aquest nou mercat laboral en què llibertat i flexibilitat es repeteixen com un mantra i en què un algoritme és qui mana. Amb tot això, el reportatge intenta respondre a les incògniques i les inquietuds sorgides per aquest nou model econòmic.