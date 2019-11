L'actor Rodolfo Sancho es reincorpora a la sèrie «El Ministerio del Tiempo»

Després d'un llarg descans de dos anys, El Ministerio del Tiempo reobrirà les seves portes l'any vinent. Ho farà amb el destacat retorn de l'actor Rodolfo Sancho, que segons ha anunciat RTVE ja es troba amb tot l'equip rodant els nous episodis de la ficció. Sancho es reincorpora a la sèrie per tornar a encarnar el personatge de Julián, un dels tres membres originals de la patrulla del Ministeri. L'acompanyaran Aura Garrido i Nacho Fresneda. En els nous lliuraments tampoc hi faltarà Hugo Silva, qui va entrar a la sèrie per interpretar Pacino, l'agent que ocupava el buit deixat per Julián.