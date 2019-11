Les estafes piramidals arriben avui a Movistar + de la mà de Kirsten Dunst

Movistar + estrena avui Llegar a ser Dios en Florida, una comèdia negra protagonitzada per l'actriu Kirsten Dunst -que també exerceix de productora executiva juntament amb George Clooney- sobre el somni americà convertit en negoci. La sèrie està basada en casos reals d'estafes piramidals. La trama se situa a la Florida de 1992. Krystal treballa al parc aquàtic d'un petit poble d'Orlando per mantenir la seva família. Mentrestant, el seu marit, cansat de treballar per a una companyia d'assegurances, es deixa seduir per Founders American Merchandise: una empresa multimilionària, basada en una estafa piramidal, que busca captar seguidors.